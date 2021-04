Scafati. Salvati e tutte le nomine per evitare lo scioglimento.

Dopo l’azzeramento della Giunta, Cristoforo Salvati chiamerà la sua maggioranza anche a una totale rimodulazione sia delle deleghe che delle commissioni consiliari. Necessario ridimensionare chi ha mostrato scarso impegno, e valorizzare chi ha mostrato di avere competenza. Insomma, seppur le carte sono le stesse, i dissidenti al primo cittadino hanno chiesto di rimescolare il mazzo. Necessario che tutti siano chiamati a una maggiore responsabilità. Non si entra in Giunta tanto per, e soprattutto non si chiedono deleghe se poi non ci sia la capacità e disponibilità nell’occuparsene.















Le riserve in maggioranza.

Si sono riservati di indicare i propri nominativi entro mercoledì 7 aprile, ma Pasquale Vitiello, Daniela Ugliano, Antonella Vaccaro, Paolo Attianese e Anna Conte potrebbero anche lasciare al primo cittadino la decisione. Dalle consultazioni al momento emerge la riconferma certa di Serena Porpora per la Lega e di Arcangelo Sicignano per Salvati Sindaco. Necessario, per gli altri cinque nomi, trovare gli equilibri in seno ai diversi gruppi consiliari, considerando anche lo spessore professionale e il peso elettorale.





















Una giunta di più alto profilo.

Un quadro che dovrebbe delineare una Giunta più competente, ma certamente politica, come ha espressamente ribadito Salvati. Al momento tutte le indiscrezioni portano alla riconferma degli uscenti, restano in bilico solo Alfonso Di Massa, chiamato a trovare consiglieri comunali pronti a sostenerlo, e l’uscente Raffaele Sicignano. Quest’ultimo, espressione di “Identità Scafatese”, ha da sciogliere il nodo Daniela Ugliano. La capogruppo della sua civica Identità Scafatese è da mesi fortemente voluta da Salvati nell’esecutivo, come se le sorti della città dipendessero da lei. La Ugliano non ha mai nascosto la sua legittima ambizione, ma è frenata dagli accordi elettorali che vedono assessore il solo Sicignano. Non sono bastate le rassicurazioni di Salvati nel garantire in Giunta entrambi gli esponenti civici, a preoccupare Sicignano è lo scorrimento di lista. Ufficialmente Daniela Ugliano ha però confermato il sostegno al suo assessore uscente.











L’ambìta poltrona di vice sindaco.

Un altro elemento importante che emerge dalle consultazioni è la poltrona di vicesindaco. Affidata alla Lega in virtù di accordo pre – elettorale, a due anni e mezzo dal voto gli alleati ritengono che anche questo ruolo debba essere messo in discussione e mescolato nel mazzo. Al momento non ci sono rivendicazioni ufficiali, ma l’orientamento sembra essere quello di far pesare il consenso elettorale e l’esperienza politica. E tra i veterani di maggioranza figurano Pasquale Vitiello e Daniela Ugliano, entrambi tra i dissidenti.













Santocchio sempre sulla cresta dell’onda.

Nonostante tutto sia partito dalla sfiducia al Presidente del Consiglio Mario Santocchio, il noto avvocato dorme al momento sonni tranquilli, dopo essersi ripreso pienamente dal Covid. Con o senza elezione, lui resta al suo posto essendo consigliere anziano. Non avrebbe i 13 voti per essere confermato alla seconda votazione. Ma del resto non li ha nessun altro. A meno che la seconda mezza consiliatura non veda l’inciucio con la minoranza. In gioco la presidenza, se non addirittura un assessorato, all’Urbanistica.

Adriano Falanga

