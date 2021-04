Scafati. Super Enalotto: vinti centomila euro.

Un Gratta e Vinci da 100mila euro, pagato appena cinque euro. La fortuna bacia Scafati, dove alla ricevitoria Tabacchi Palomba di via Vitiello, un anonimo avventore ha sbancato il “Tutto per Tutto”, “grattando” via la malasorte e scoprendo la serie numerata che gli ha garantito la sorpresa di Pasqua. “Abbiamo trovato la fotocopia del biglietto vincente sotto la serranda” spiega Emilia Palomba, 23enne titolare dell’attività commerciale. Quel biglietto che è stato appeso davanti agli occhi della giovane Emilia per diversi giorni. “Lo ricordo bene, era l’ultimo, e più volte ho avuto la tentazione di grattarlo”. Questo dimostra che non tutte le tentazioni portano male, ma a scommettere su quel biglietto rimasto è stato l’anonimo vincitore.

Sconosciuto il vincitore.

“Non sappiamo chi possa essere, in genere i clienti comprano il biglietto con il giornale o le sigarette, e portano tutto via”. Sospetti? “Tutti e nessuno, ma è comprensibile. Noi speriamo solo che questa somma vada a uno dei nostri affezionati clienti, magari in difficoltà”. Alla fine però a loro resta la foto del biglietto, e al vincitore i centomila euro. “Chissà, confidiamo in un piccolo ringraziamento. Ma non è importante”. E’ la prima vincita importante che viene registrata nel tabacchi Palomba, mentre nel mese di Gennaio non molto distante, a via Santa Maria La Carità, fu centrato un cinque al Superenalotto da 20mila euro. A Scafati si gioca molto, ma si vince poco. I centomila euro rappresentano una delle vincite più corpose di sempre. Con soli cinque euro.

Adriano Falanga

