Costiera. Nasce il Consorzio dei Monti Lattari.

Territorio da promuovere e valorizzare. Nasce il Consorzio dei Monti Lattari alla cui presidenza c’è l’imprenditore Vincenzo Calce che con questa nuova esperienza territoriale intende fare rete coinvolgendo nel progetto consortile le aziende che operano e appartengono a questa parte di territorio promuovendo i prodotti locali apprezzati in tutto il mondo.





















Una voce unica e referenziale.

Il Consorzio si propone di essere vettore precipuo anche per quanti da questo territorio dei Monti Lattari, sono emigrati per lavoro nelle varie regioni italiane e nel mondo promuovendo attraverso il sistema della ristorazione la produzione di questa parte geografica conosciuta e rinomata in tutto il mondo: un ideale percorso che abbraccia la dorsale dei Monti Lattari: dalla Costa D’Amalfi ai paesi del Valico di Chiunzi e la zona del Gragnano. La mission del Consorzio dei Monti Lattari è stata illustrata durante la presentazione della selezione dei vini della Valle del Dragone anche oggetto di uno studio storico e di marketing del professore Aniello Ascolese.

ReCro

