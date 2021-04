Noleggio lungo termine, conviene anche ai privati

Il noleggio auto, nato fondamentalmente per professionisti ed aziende, sta diventando sempre più diffuso anche tra privati. L’acquisto di una nuova vettura, per tanti motivi, non risulta particolarmente conveniente. I veicoli, soprattutto quelli di grossa cilindrata, tendono a perdere di valore piuttosto rapidamente, determinando un immobilizzo di capitali ed una svalutazione del mezzo. Il privato, con il noleggio, può contare su un’auto nuova, o comunque recente, perfettamente efficiente e capace di offrire prestazioni elevate da un punto di vista meccanico, elettronico ed estetico. Si riducono, quindi, i problemi derivanti da guasti e malfunzionamenti, consentendo ai clienti di muoversi in totale libertà dentro e fuori la città, senza il rischio di restare appiedati. Diversamente, con un mezzo vecchio o comunque datato, rotture e guasti sono sempre dietro l’angolo. Si possono poi scegliere mezzi diversi, provando l’ebbrezza di guidare i modelli dei migliori brand del mercato.

Il noleggio a lungo termine, oltre ad offrire una scelta molto eterogenea, libera il contraente da tante altre incombenze, che si traducono in seccature e perdite di tempo. Il pagamento del canone mensile, infatti, comprende assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria. Non è quindi necessario ricordarsi tutte le scadenze, poiché in un’unica soluzione vengono effettuati tutti i pagamenti necessari Un vantaggio non di poco conto, soprattutto considerando che dimenticare il pagamento dell’assicurazione o del bollo auto può determinare sanzioni molto salate. Ogni contraente ha una grande libertà di scelta, sia per le vetture da noleggiare che per le formule contrattuali. Il tutto all’insegna della semplificazione e del risparmio di denaro e tempo. I privati, conti alla mano, stanno cominciando ad assaporare i vantaggi del noleggio, con un’offerta sempre più variegata e flessibile, in risposta alle nuove esigenze di mobilità.