Scafati. Crisi politica. La mediazione di Mario Santocchio.

Crisi di maggioranza, in campo gli imprenditori, o almeno, coloro che da sempre hanno il pallino della politica. Una cena tra i dissidenti e Mario Santocchio, è quanto ha organizzato Corrado Scarlato presso casa sua alcune sere fa, mentre all’incontro per la raccolta firme dei consiglieri di opposizione per presentare la sfiducia al sindaco, era presente anche Michele Marano.















Vicolo cieco.

La sensazione è di un’amministrazione Salvati arrivata oramai ad un vicolo cieco, disposta a giocarsi il tutto per tutto pur di evitare il voto anticipato. Oramai ogni occasione è utile per un incontro “chiarificatore”, che sia Palazzo Mayer, una cena conviviale o piazzale Aldo Moro. A volere Santocchio è stato Corrado Scarlato, e con lui Pasquale Vitiello, Antonella Vaccaro, Anna Conte, Paolo Attianese e lo storico militante del M5S, Gennaro Avagnano. Si cerca una mediazione, considerato che i quattro dissidenti, oramai monchi sia di Camillo Auricchio e in ultimo Daniela Ugliano, al primo cittadino continuano a chiedere un nuovo equilibrio politico, sia consiliare che in Giunta. Significa, sostanzialmente, rivedere nomi, deleghe e presidenze delle commissioni. Più che sfiducia al loro sindaco, i “quasi cinque” vogliono il ridimensionamento di alcune “teste calde” e la valorizzazione di altre. Sarebbe a dire una guerra tra liste.





















Santocchio nel ruolo di mediatore.

Santocchio da sfiduciato si ritrova a rivestire anche i panni del mediatore. Non piace l’idea di una nuova Giunta fotocopia di quella appena azzerata, su tutto, via la delega di vicesindaco alla Lega e a rischio la riconferma di alcuni assessori, tra cui Nunzia Di Lallo per Fratelli D’Italia. L’uscente assessore al Bilancio, fedelissima del sindaco, sembra esserne al corrente e ironicamente sulla sua pagina social ha parlato, richiamandosi all’Ultima Cena, di “Cenacolo del Tradimento”. In difficoltà anche Daniela Ugliano. La consigliera di “Identità Scafatese” non ha mai nascosto la velleità di entrare in Giunta, ma alle spalle non ha il sostegno ne della sua civica, e neanche del gruppo di dissidenti. Pare essere stato Scarlato a chiedere ad Attianese e alla Conte di garantire sostegno ad Alfonso Di Massa in Giunta, nonostante il raffreddamento dei rapporti. Il tutto però assume i contorni di uno strenuo e infinito giro di parole, politichese, che nasconde la volontà di tornare alle urne di un fetta di dissidenti, oramai vicini a Scarlato.











La mozione di sfiducia.

Come promesso, il gruppo “Insieme per Scafati” è riuscito a compattare tutti e nove consiglieri di minoranza attorno alla mozione di sfiducia da presentare in Assise. Alla presenza di Michele Marano, forse presente per caso o come dirigente Pd, in piazzale Aldo Moro si sono visti Michele Grimaldi, Michele Russo, Alfonso Carotenuto, Michelangelo Ambrunzo, Teresa Formisano, Nicola Acanfora, Antonio Fogliame e Giuseppe Sarconio. Necessario però avere dieci firme. L’accordo è: firmeremo il documento unitamente alla decima firma che arriverà dalla maggioranza. Vale a dire, in sintesi, che qualora la verifica di maggioranza non vada a buon fine, basterà la firma di un solo dissidente per arrivare in Consiglio Comunale con la sfiducia a Cristoforo Salvati.













Adriano Falanga

Vedi anche VIDEO – Scafati. Russo: “Parco e pista ciclo pedonale dimenticate”