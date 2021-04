Ambulanti, rivolta con i furgoni: bloccata l’autostrada Napoli – Caserta

Protestano tutti gli operatori mercatali di tutta la Campania contro la zona rossa: bloccata l’autostrada Napoli – Caserta

Tanti gli operatori mercatali e non solo, appartenenti alle varie sigle sindacali sono scesi in strada per manifestare. Molti i camion e furgoni, provenienti dal Vesuviano e da Napoli città, hanno bloccato l’autostrada. Primo blocco nei pressi di Caserta, stessa cosa potrebbe accadere all’altezza di Nola. Oltre 500 ambulanti sono in autostrada per causare disagi alla mobilità e far sentire la propria voce.

Attualmente si registra oltre un chilometro di coda e più di auto e tir incolonnati sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Caserta Sud in direzione di Roma.

Autostrade in una nota spiega le strade alternative:

Chi viaggia verso Roma viene deviato sulla A16 Napoli-Canosa, da cui è possibile immettersi sulla A30 Caserta-Salerno in direzione di Caserta, per poi riprendere la A1 verso nord. In prossimità della deviazione obbligatoria si segnala 1 km di coda. Sul luogo dell’evento sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale.