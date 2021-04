Scuole chiuse per Covid. In Campania sono tanti i sindaci che hanno deciso di tenerle ancora chiuse in via precauzionale

Covid. Scuole chiuse in Campania: la mappa.

Nel salernitano a Cava Dei Tirreni sospese le attività didattiche in presenza dal 7 al 10 aprile per la scuola dell’infanzia, scuola primaria e primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (pubbliche e private) con contemporanea attivazione della didattica a distanza DAD e disposto la chiusura delle ludoteche fino a domenica 11 aprile 2021. Anche a Sarno le scuole restano ancora chiuse almeno fino al 9 aprile.

Ecco la mappa delle chiusure.

A San Giuseppe Vesuviano il sindaco Catapano vieta il rientro in classe con un’ordinanza almeno fino al 18 aprile.

Ordinanze di sospensione della didattica in presenza sono state firmate nelle ultime ore anche a Postiglione e Montesano sulla Marcellana, comuni della provincia di Salerno, a Portico di Caserta, Villa Literno e Trentola Ducenta in provincia di Caserta.

Nel resto della regione

Nel Sannio scuole chiuse a Durazzano, Morcone, Airola, San Marco dei Cavoti, Castelpagano e Pannarano. Proroga della Dad anche a Montecalvo Irpino (Avellino).