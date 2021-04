Pagani. Sessa e Calce, lettera al Prefetto

Zona rossa, i consiglieri comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa invocano maggiori controlli e si rivolgono al Prefetto.

Di seguito la loro missiva

Alla c.a. Sua Eccellenza Prefetto di Salerno

E p.c. Al Sindaco di Pagani

Illustre Prefetto,

siamo qui a scriverle visto il protrarsi della zona rossa per la Campania per ulteriori 15 giorni e la difficile situazione vissuta dalle nostre comunità.

Considerato che, solo attraverso il rispetto delle regole, si può uscire da questa situazione e ricominciare a dare una speranza alle attività produttive e commerciali penalizzate dai criteri adottati a livello nazionale, Le chiediamo di incentivare i controlli sul nostro territorio al fine di frenare assembramenti e mancanza di regole che, purtroppo, continuano a verificarsi nella nostra città ed a cui i nostri presidi di sicurezza, per carenza di risorse umane, non riescono a fare fronte.

Sicuri di un Suo intervento, la ringraziamento anticipatamente ed inviamo cordiali saluti.

I Consiglieri comunali

VINCENZO CALCE

ANNA ROSA SESSA