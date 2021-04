S.Maria La Carità. COVID. Il sindaco conferma la chiusura delle scuole.

“Annuncio quindi già da ora che domani provvederò con ordinanza motivata a derogare l’apertura in presenza di ogni scuola di ordine e grado sino al giorno 13 aprile, data questa dove mi auguro che i nostri piccoli potranno rientrare in tutta sicurezza nelle nostre aule”. Così il primo cittadino Giosuè D’Amora ha annunciato la proroga alla chiusura delle scuole anche per questa settimana non tenendo conto delle nuove disposizioni dell’ultimo DPCM Draghi. Una necessità conseguenza dei dati relativi dei contagi riferiti agli ultimi sette giorni ricevuti dalla piattaforma regionale. “Nella settimana di riferimento, ovvero quella dal 29 marzo al 04 Aprile, mi è stato confermato addirittura un peggioramento dell’indice dei casi da quella precedente, facendo passare il nostro comune ad un livello d’allerta rosso” scrive ancora D’Amora.

Numeri preoccupanti.

“I numeri destavano già preoccupazione nei giorni scorsi, tanto che Sabato Santo avevo già compulsato l’ASL per avere un confronto come prevede la recentissima normativa. Questi elementi, unitamente alla presenza attuale di 147 positivi sul nostro territorio, evidenziano un rischio estremamente elevato di diffusione del COVID 19 e delle sue varanti nell’ambiente scolastico e io, come massima autorità sanitaria sul territorio, non permetterò che ciò accada. Sono cosciente che la scuola in DAD non può essere per nulla paragonata a quella in presenza (ho un figlio anch’ io)…ma non mi “laverò le mani” sapendo comunque le odierne nostre problematiche. Ovviamente l’ordinanza avrà anche altre misure come le riduzioni per gli esercizi commerciali, per le piazze e il divieto del consumo di cibo e bevande sul nostro territorio. Invito tutti a continuare con atteggiamenti rigorosi in quanto la ripresa delle attività, compresa quella scolastica, dovrà esserci e ci sarà ma in assoluta certezza o meglio ancora con una più alimentata speranza di non star dopo poche settimane dall’ inizio delle aperture di nuovo punto e a capo.” conclude il sindaco.

ReCro

