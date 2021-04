Salerno. La Confesercenti scende in piazza.

Mercoledì 7 Aprile ore 11-12 sit-in di protesta piazzetta antistante la prefettura di Salerno.

Le richieste.

Obiettivo della manifestazione indetta da Confesercenti è dare voce, alle necessità e alle richieste delle attività del Terziario, del Commercio, del Turismo: sostegni adeguati alle perdite realmente subite e ai costi fissi sostenuti, credito immediato e un piano per permettere alle imprese di riaprire in sicurezza. Le proposte di Confesercenti sono oggetto di una petizione on line, che è possibile sottoscrivere su www.confesercenti.it da mercoledì 7 aprile, e saranno inviate domani in massa contemporaneamente ai membri del Governo, a deputati e senatori, ai governatori delle Regioni.

Proteste ” a distanza di sicurezza”.

Anche in Campania la Confesercenti scende in piazza. In tutte le province saranno presenti, davanti alle prefetture, i commercianti, le imprese che in maniera organizzate ‘a distanza di sicurezza’ nel rispetto delle regole ma decisi a far sentire le proprie ragioni.

A Salerno a guidare il gruppo di imprese, sarà Raffaele Esposito, presidente provinciale Salernitano.