VIDEO – Angri. Mariella Russo: “le politiche sociali siano meno disorientate”

Angri. Mariella Russo: “le politiche sociali siano meno disorientate”.

Mariella Russo consigliera comunale e già assessore delegato alle politiche sociali di Angri interviene sui recenti atti vandalici che si sono consumati all’asilo nido Giovanni Paolo II, la struttura realizzata proprio durante la gestione amministrativa del sindaco Mauri.





















Assenza di azioni concrete e coordinate.

Mancano azioni coordinate e la società consortile non decolla. La difficoltà di azione dei servizi sociali in città ha anche come fondamento queste criticità accompagnata all’emergenza sanitaria COVID che non permette azioni concrete d’intervento. C’è la necessità di una riorganizzazione della macchina comunale, soprattutto in questo delicato settore, come sottolinea Russo.

Vedi anche VIDEO – Angri. Vandalizzato l’asilo nido comunale Giovanni Paolo II

Il servizio è di Tiziana Zurro