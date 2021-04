Pagani. Al via i Progetti utili alla collettività

Pagani. Al via i P.U.C. destinati ai percettori del reddito di cittadinanza

Al via i progetti utili alla collettività destinati ai percettori di reddito di cittadinanza nel comune di Pagani. Con delibera di giunta, l’amministrazione De Prisco ha approvato quattro progettualità relative al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2019, che coinvolgeranno, per ora, oltre 100 percettori di reddito di cittadinanza da affiancare ai dipendenti già in servizio, i quali avranno cura di formare i cittadini coinvolti per specifiche mansioni. A seguire le procedure il consigliere comunale delegato al personale, Davide Nitto. Tre i settori di riferimento: settore Affari Generali e Servizi alla Città, settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, settore Sicurezza Urbana.





















I progetti nei dettagli.

Il primo progetto “Supporto agli Uffici Comunali” prevede l’attivazione delle procedure per 30 beneficiari, che dovranno svolgere attività di supporto al lavoro del personale in servizio, quali servizio di portineria ed accoglienza utenti, lavoro di segreteria e smistamento documenti, a supporto di tutti gli uffici comunali.

Il secondo progetto “Curiamo la nostra città” coinvolgerà 40 beneficiari, impegnati nelle attività di manutenzione e cura delle aree verdi comunali; manutenzione e cura degli spazi verdi all’interno del cimitero, manutenzione negli uffici di proprietà comunale, inclusi gli edifici scolastici.











Il terzo progetto “Utilizzo e tutela dei beni comuni” con 30 beneficiari coinvolti riguarda attività di supporto nell’apertura e chiusura dei parchi comunali, dell’auditorium, del cimitero, del centro sociale.

Il quarto progetto, di grande utilità, “Scuola per tutti” coinvolgerà 18 persone impegnate nel supporto alla vigilanza e controllo all’entrata e all’uscita della scuola, in numero di due persone per ciascun edificio scolastico.

