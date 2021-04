Protesta in una pizzeria del centro di Salerno contro le chiusure

Quaranta ristoratori ieri sera si sono ritrovati una nota pizzeria in corso Garibaldi a Salerno, per una manifestazione di protesta pacifica contro la decisione dei governo di lasciare la Campania in zona rossa ancora per 15 giorni.

Un gruppo di ristoratori, con sul volto le maschere di De Luca, Draghi e Speranza, sono stati poi identificati dalla Digos.

I ristoratori che hanno anche annunciato la riapertura dei loro locali al pubblico, a partire da oggi, si sono seduti a tavola per consumare una cena, seduti a tavola distanziati tra di loro, a base di pizza e bibita indossando le maschere di Draghi, Speranza e De Luca. A metà della cena l’arrivo della polizia che dopo aver colloquiato con il titolare dell’ attivita ha chiesto i documenti a tutti i presenti in sala.

Tutti identificati i partecipanti, ma nessun multato. Sul posto anche l’avvocato Michele Sarno, che difende gratuitamente i ristoratori… “Sono al loro fianco, ma anche al fianco delle forze dell’ordine che fanno il loro dovere”.