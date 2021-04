Salerno. Provincia: Iaquinandi chiede l’impegno per i canali esondati.

Impegno formale di Palazzo Sant’Agostino per sollecitare e monitorare sulle competenze della Regione per la manutenzione e messa in sicurezza, nell’Agro, dei canali esondati nelle settimane scorse e che avevano provocato gravi allagamenti con danni ingenti a imprese e famiglie. Il consiglio provinciale ha votato all’unanimità, la mozione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi.





















Le parole di Iaquinandi in Consiglio Provinciale.

“Ho esposto ai colleghi consiglieri la grave situazione in cui versano i nostri territori, evidenziando le ataviche difficoltà che vivono le famiglie e le imprese dell’Agro e soprattutto nei comuni di San Marzano sul Sarno, Angri, Sarno e Scafati – così dichiara Marco Iaquinandi – Ringrazio il consiglio per aver votato la mozione all’unanimità, determinando un ulteriore sollecito alla Regione a far bene e presto per risolvere questa annosa problematica. Bisogna agire ora per avviare i lavori consentendo così di evitare le medesime difficoltà in autunno. Sono a disposizione milioni di euro che vanno spesi con appalti immediati e affidando i lavori a ditte competenti per garantire il dragaggio, la messa in sicurezza degli argini e la mitigazione del rischio idraulico” – così conclude l’esponente provinciale di Fratelli d’Italia