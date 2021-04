A Sarno si torna tra i banchi solo dopo il tampone.

Rimandato di tre giorni il ritorno a scuola con ordinanza sindacale a Sarno, a firma del sindaco Giuseppe Canfora, con ogni probabilità si slitterà ancora per dare spazio allo screening epidemiologico. Si torna tra i banchi solo dopo il tampone. Venerdì già la calendarizzazione per circa 2mila alunni.

Il Sindaco: “Un piano di sicurezza per i bambini”

A spiegarlo è il primo cittadino. “Stiamo elaborando, su attento monitoraggio effettuato in questi mesi, – dice Canfora – un nuovo piano di rientro a scuola basato sullo screening epidemiologico e la creazione di una ulteriore banca dati sul nostro territorio. E’ un piano di sicurezza per i bambini che frequentano la scuola dell’obbligo e per le famiglie. Dunque, parliamo del ritorno tra i banchi, attraverso una precedente operazione che metta in campo i tamponi da effettuare su circa 2mila alunni.

Venerdì, in sede di Consulta Scolastica, stabiliremo il calendario. Questo va di pari passo con la campagna vaccinale che a Sarno continua in maniera spedita”.