Sole365: nuova apertura Sarno. Giovedì inaugurazione ed omaggi

Giovedì 15 aprile nella città famosa per il pomodoro di San Marzano, aprirà un nuovo supermercato Sole365. Dopo il punto vendita di Via Saltimatti 18, per i cittadini di Sarno tra pochi giorni sarà possibile fare la spesa in Via Roma, 32, con tutta la tranquillità garantita dal brand che ha portato la vera filosofia dell’Every Day Low Price in Campania.

Focalizzandosi sull’esperienza di spesa dei propri clienti e su una scelta che copra tutti i loro bisogni con prodotti di qualità, Sole365 garantisce da anni, con costanza e affidabilità, i prezzi più bassi possibile per tutto l’anno, senza promozioni temporanee o offerte a scadenza. Una cura certosina per l’accoglienza, che si respira negli ambienti, l’attenzione al servizio che va dalla professionalità e la gentilezza del personale, alla comodità di un parcheggio riservato.

Omaggi per i clienti

Per festeggiare l’inaugurazione ci saranno ad accogliere i clienti dei gentili omaggi: nelle giornate del 15 e 16 Aprile, gratis uno dei libri della collana Letture al Sole, realizzata appositamente per i clienti di Sole365 e nelle giornate del 17 e 18 Aprile un’ampia e comoda Shopper Bag brandizzata.