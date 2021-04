VIDEO – Angri. Viabilità e strade allagate. D’Auria: “Il sindaco di attivi”

Angri. Tre mesi dopo la chiusura del vecchio casello autostradale di Via dei Goti ancora non ci sono soluzioni definitive per l’attuazione della viabilità alternativa















Angri. Caos viabilità e strade allagate. D’Auria: “Il sindaco di attivi”.

Tre mesi dopo la chiusura del vecchio casello autostradale di Via dei Goti ancora non ci sono soluzioni definitive per l’attuazione della viabilità alternativa. Una situazione critica che riguarda particolarmente la bretella M2 di Via Stabia che collega il nuovo Casello in località Paludicella con la cittadina angrese, ancora chiusa per ordinanza sindacale perché il gestore di rete sta provvedendo alla sua messa in sicurezza con lavori di adeguamento. Una chiusura che crea molti disaggi di connessione tra la città e lo svincolo. I veicoli anche quelli pesanti sono costretti a percorrere strade strette non adatte per una circolazione massiccia. Il consigliere D’Auria sollecita il primo cittadino Cosimo Ferraioli a fare carico la Prefettura affinché la situazione si sblocchi.





















Gli allagamenti di Via Orta Longa.

D’Auria si sofferma anche sulla situazione critica che si registra sul tratto successivo della Strada Statale 268 all’uscita di Angri Via Orta Longa dove da mesi durante le piogge copiose si verificano allagamenti anomali che interessano una vasta area del territorio angrese.

Il servizio è di Aldo Severino











