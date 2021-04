Angri. L’agente si trovava in servizio nei pressi dell’intersezione Via Salice e Via Crocifisso per regolare il traffico

Angri. Auto investe un agente di Polizia Locale.

Nella prima mattinata un agente di Polizia Locale è stato investito da un veicolo. L’agente si trovava in servizio nei pressi dell’intersezione Via Salice e Via Crocifisso per regolare il traffico nella zona a seguito di un intervento di pubblica incolumità, causato dalla caduta di un palo della Pubblica Illuminazione, quando un’auto l’ha investito.

Le condizioni

Subito dopo l’incidente l’agente soccorso è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per approfonditi accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per effettuare i rilevi e gli accertamenti del caso.

ReCro

