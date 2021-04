Angri. Maggioranza litigiosa mentre la città va a rotoli.

Al comune urla e liti in corridoio pare siano ormai consuetudine quotidiana. Il sindaco Cosimo Ferraioli deve tenere a bada le fazioni della sua alleanza. La sua litigiosa e casuale maggioranza è già da qualche tempo sull’orlo di una crisi di nervi. Da un lato la Lega tanto cara al primo cittadino che manifesta supremazia decisionale, dall’altro versante i più ruspanti e “focosi” consiglieri di Grande Angri, la corazzata civica targata famiglia Sorrentino, vero perno della maggioranza uscita vincitrice lo scorso settembre.















Frizioni e veti incrociati tra le parti.

Si dice che tra le fazioni ci siano continue frizioni, velati veti incrociati e questioni di principio “Cum grano salis” dei continui scontri che stanno esasperando il clima tanto da irrigidire le posizioni dei consiglieri di Grande Angri certi e consapevoli di una maggioranza in fase di stallo e di calo popolare. Si dice che molti “insoddisfatti”, sottovoce, avrebbero già chiesto una prima verifica di maggioranza, magari dopo l’approvazione del bilancio, quindi tutto potrebbe slittare a tempo indeterminato visto che la cittadina angrese è sempre più Cenerentola nella classifica dei comuni ritardatari in materia di presentazione e approvazione del bilancio.





















Nessuno vuole più Buonaventura Manzo.

Una verifica che potrebbe alimentare anche il primo clamoroso rimpasto in giunta del Ferraioli bis con la fuoriuscita dell’avvocato Buonaventura Manzo ritenuto una figura aliena all’interno della maggioranza e guardato sempre con più diffidenza, una delega che a oggi avrebbe prodotto risultati evidenti. Sotto esame anche gli assessori Angela Maria Malafronte e Francesco Ferraioli, che sarebbero non ritenuti più funzionali ai nuovi equilibri. “Grande Angri” vorrebbe una decisa virata politica dopo sei mesi di amministrazione senza propositi e Ferraioli, per meglio sedersi, starebbe guardandosi intorno, anche tra i banchi delle opposizioni, in cerca di elementi preziosi per cercare innalzare la qualità della sua discutibile maggioranza ormai in caduta libera. E si accettano scommesse su cambi di scranno anche a breve termine.

Luciano Verdoliva











