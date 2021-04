Pagani. Istantanee dalla festa, “L’attesa”

L’associazione culturale “Ambress’…Am..press” annuncia la quattordicesima edizione di “Istantanee dalla Festa” che accompagnerà le solenni ritualità in onore di S. Maria Incoronata del Carmine, detta della Galline, che si svolgono a Pagani (SA), nell’ottava di Pasqua.

La manifestazione gode del patrocino del Comune di Pagani e dell’Arciconfraternita S. Maria Incoronata del Carmine, detta della Galline.

Il tema di quest’anno sarà “l’attesa”.

Infatti, i festeggiamenti religiosi e civili in onore della “Madonna delle Galline” non si svolgeranno nelle forme, nei modi e con i tempi per tutti consueti. Riteniamo comunque necessario, prestando fede al nostro progetto di documentare l’evento, riproporre il consueto ed atteso contest fotografico che, anche quest’anno, immortalerà questo insolito “tempo festivo sospeso”.

Il concorso gratuito, prevede un’unica categoria, includendo Over ed Under 14; saranno ammesse le foto scattate in ogni dove, che avranno come sfondo il tempo della Festa, ovvero a partire dalle 18.00 di venerdì 9 aprile 2021 – consueto momento del rito dell’apertura del Santuario – fino alle ore 24 di domenica 18 Aprile, ottava della Festa.

L’associazione invita tutti, grandi e bambini, amatori e professionisti a fotografare il tempo sospeso della Festa, le sue nuove ritualità ed i suoi nuovi confini, abbellendo ugualmente i propri balconi con le coperte più belle. Ma, l’attuale andamento epidemiologico, impone a tutti un contegno prudente e rispettoso delle vigenti misure di contenimento del contagio.

Il nostro invito è, quindi, di dare luogo comunque ai festeggiamenti, ma attraverso una forma più intima e privata.

Per partecipare basterà pubblicare le proprie foto su Facebook o Instagram con tre hashtag: #istantaneedallafesta #igers_salerno #attesa.

L’associazione premierà una foto ritenuta meritevole tra quelle pubblicate su Facebook, nel mentre il team di Instagramers Salerno, individuerà la migliore instapics. Entrambi i vincitori verranno premiati con la stampa in fine art della foto selezionata.

La comunicazione visiva dell’evento verrà affidata a diverse immagini tratte dall’archivio del concorso fotografico, che riveleranno il senso della #attesa, una sorta di preghiera collettiva per tornare a quanto prima a festeggiare la nostra Festa.

Parallelamente al concorso, torna anche la mostra fotografica, che sarà comunque allestita, a Palazzo Pinto, in Piazza D’Arezzo a Pagani, da venerdì 9 a lunedì 11 aprile. Una mostra a porte chiuse, un simbolo dell’attesa.