A San Marzano sul Sarno un piano per un moderno impianto di illuminazione

“Oggi abbiamo scritto una pagina importante per la vita di San Marzano sul Sarno“. Lo ha detto il sindaco Carmela Zuottolo dopo l’approvazione all’unanimità da parte del consiglio comunale della delibera che riguarda l’illuminazione pubblica attraverso il “project financing”, strumento finanziario che consentirà il ristoro del finanziamento stesso dai flussi di cassa previsti dall’attività di gestione o esercizio dell’ opera stessa.

“Un moderno impianto di illuminazione pubblica”

“San Marzano sul Sarno – ha continuato il sindaco Zuottolo – avrà un moderno impianto di illuminazione pubblica che renderà le nostre strade e le nostre piazze anche più sicure. Nello stesso tempo avremo un notevole risparmio enereetico tenendo in giusta considerazione anche l’ impatto ambientale. Ringrazio l’amministrazione comunale, gli assessori e le forze di minoranza per il lavoro svolto. Oggi abbiamo, tutti insieme, approvato un progetto di grande valenza per il nostro Comune”