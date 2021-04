Scafati. Centro vaccinale a pieno regime allo “Scarlato”.

Sono aperti ininterrottamente dal 4 gennaio, dodici ore al giorno, sette giorni su sette. Tranne i comprensibili disagi iniziali dovuto all’organizzazione, oggi il centro vaccinale del Polo Covid Scarlato, funziona a pieno regime. “Convochiamo fino a 180 pazienti al giorno, con tempi di attesa di poche decine di minuti. Questo grazie a tutto lo staff con il quale si è creata una bella sinergia” spiega il responsabile, dottor Enzo Buono. Il centro, grazie ai percorsi dedicati e al supporto costante dei volontari delle associazioni ONLUS, riesce a evitare lunghe attese e pericolosi assembramenti. Si riceve per appuntamento, il vaccino inoculato è Pfizer. “Abbiamo terminato tutti gli over 80 deambulanti, in questi giorni stiamo procedendo con i soggetti fragili e i disabili”.















Tempi celeri.

Stando alle testimonianze dei soggetti appena vaccinati, i tempi di attesa dopo la registrazione sono di una o due settimane. “Tutti gentilissimi, grande umanità e professionalità” spiega una signora, contenta di aver ricevuto la sua dose. Il centro è stato allestito presso l’ingresso dell’ospedale, impossibile perdersi, perché l’utente viene costantemente accompagnato nei percorsi. “Sappiamo che sei su cento sono positivi asintomatici, ma a oggi non abbiamo avuto contagi – aggiunge Buono – e anche il follow up dei vaccinati non ha registrato gravi reazioni allergiche o effetti collaterali”.





















Vaccinazione domiciliare.

A giorni dovrebbe iniziare la vaccinazione domiciliare per i non deambulanti. C’è già un piano predisposto dall’ASL con i medici di base, ma, come spiega ancora Buono “il Pfizer per le note modalità di conservazione non può essere trasportato facilmente. A giorni arriverà il Moderna”. Enzo Buono è neurochirurgo, 62 anni. Prestava servizio presso il reparto dell’Umberto I° di Nocera Inferiore.











In prima linea.

“Quando fummo travolti dalla pandemia le attività del reparto furono sospese. Non operavamo più. Quando mia figlia mi chiese cosa stessi facendo per il Covid, decisi di mettermi a servizio per la lotta”. Niente indennità aggiuntiva, Buono è stato una pedina fondamentale per strutturare un centro vaccinale dal nulla. C’è voluto un rodaggio “ma oggi è soprattutto grazie a tutta la squadra che mi assiste che riusciamo a garantire un servizio azzerando quasi del tutto i disagi”. Scafati dispone di un secondo centro, dedicato alle categorie non sensibili. E’ stato inaugurato il 6 marzo presso la palestra della scuola Anardi in via Della Resistenza.

Adriano Falanga

Guarda anche VIDEO – Scafati. Michele Russo: “l’esperienza Salvati è al capolinea”