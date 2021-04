Scafati. Il TAR frena Mario Santocchio, Salvati in bilico.

Ricorso al TAR per Santocchio. Nessuna sospensiva circa le sue funzioni di Presidente del Consiglio Comunale. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di rinviare tutto al 20 ottobre, in merito alla sospensiva. Una decisione che complica i piani di Cristoforo Salvati sul filo della sfiducia.

Crisi inaspettata per Salvati.

Ora il consiglio comunale dovrà eleggere un nuovo presidente in attesa della pronuncia definitiva. La scelta d’individuare ed eleggere in assise un nuovo presidente potrebbe riaprire i giochi per la crisi e l’eventuale rimpasto che già trova grandi difficoltà per una sintesi. L’assise è chiamata, dunque, a scegliere il nuovo Presidente che dovrà sostituire appunto Mario Santocchio in questo momento nelle funzioni di consigliere anziano facente funzioni.

