Nocera Inferiore. Memoli coordinatore di Italia è popolare

Antonio Memoli è stato nominato coordinatore cittadino di “Italia è Popolare” . in vista delle elezioni amministrative il partito intende radicarsi anche nella città di Nocera Inferiore.

“La città di Nocera Inferiore rappresenta un territorio strategico per la crescita della nostra compagine politica che va costruita anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Sono aicuro che con il tuo impegno saprai ben rappresentare la nostra forza politica, il cui obiettivo è quello di costruire insieme alle altre forze centrista, moderate e civiche, un valido progetto politico per la città capofila dell’Agro”. Con queste parole l’onorevole Corrado Matera ha annunciato la nomina a Memoli.