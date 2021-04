Scafati. L’esposto: chiesta la commissione d’accesso.

Rischio commissione d’accesso a Palazzo Mayer, o almeno è quando chiede il consigliere comunale e segretario PD, Michele Grimaldi. L’esponente di minoranza in un esposto di 11 pagine mette alla luce quattro punti sui quali chiede una attenta e tempestiva verifica da parte degli Organi competenti, e a rafforzare le sue tesi, riporta dichiarazioni e stralci di Consiglio Comunale del sindaco Cristoforo Salvati e del Presidente del Consiglio facente funzioni, Mario Santocchio. Grimaldi parla di “grave sviamento della situazione amministrativa”, inviando l’esposto al Prefetto di Salerno Francesco Russo, al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e fatto strano (ma non tanto, come risulterà più avanti) la lettera è indirizzata anche ai vertici nazionali, regionali e provinciali del Partito Democratico. Sono quattro i punti su cui viene chiesto di fare luce: Vendita farmacie comunali, ex Copmes-Scafati Sviluppo, Acse e ciclo rifiuti e vicende urbanistiche, che di fatto si richiamano all’ampliamento industriale dell’azienda La Regina e alla questione ex Papiro Sud della famiglia Scarlato.





















Le accuse di Santocchio.

“Il Presidente del Consiglio, in occasione della sua sfiducia, ha posto quattro temi gravissimi, con il Sindaco a dichiararsi d’accordo con lui: ombre su vicenda farmacie comunali, ombre su Scafati Sviluppo, ombre su ciclo dei rifiuti, presenza di forze esterne atte a condizionare la regolare attività amministrativa, in particolar modo sulla questione urbanistica. È tutto agli atti del Consiglio comunale. Su questo, come da due anni, a questa parte, pretendiamo chiarezza” spiega Grimaldi. Sulle farmacie comunali si pone l’accento sull’evidenza che “ad oggi non è dato sapere con quali centri di responsabilità e con quali procedure si stiano gestendo le 5 farmacie di proprietà comunale” si legge, considerata l’assenza di una convenzione tra il Comune e il Consorzio e degli ultimi bilanci relativi allo stato di salute finanziario delle attività. Sulla cessione dei 13.600 mq di suolo industriale area Ex Copmes disposta dalla curatela fallimentare della Scafati Sviluppo, Grimaldi evidenzia come il lotto sia stato venduto “da destinarsi a parcheggio” quando in realtà a Palazzo Mayer mancano atti e documenti con tali vincoli urbanistici. Questo ha svalutato il prezzo (circa 20 euro al mq) ritenendolo assimilabile a terreno agricolo.











Il ciclo dei rifiuti: i sospetti di Santocchio.

Sul ciclo rifiuti il DEM pone l’accento sui 300mila euro spesi nel 2019 per lo smaltimento di natura emergenziale e la presenza di cumuli di rifiuti per strada. Da qui la citazione di Santocchio secondo la quale erano “intollerabili i cumuli, sospettando che servissero a trasformare in rifiuti speciali da appaltare a prezzi speciali”. Sulle questioni urbanistiche, Grimaldi tramite una sua associazione di eventi e circostanze, evidenzia “perplessità circa il possibile condizionamento della vita pubblica della città di Scafati a causa di una perdurante commistione tra politica e affari”. La lettera assume anche contorni politici, e può essere vista anche come un tentativo del segretario Piddino di frenare possibili e non improbabili tentativi di “scalata” al partito da lui ancora guidato, in vista elezioni comunali future.













Adriano Falanga