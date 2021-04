Scafati. Al Plaza: sottoscala intasato da rifiuti ed escrementi.

Un sottoscala intasato da rifiuti ed escrementi. La mini discarica che viene segnalata si è formata nel sottoscala del “Plaza” di Scafati, una piazza ormai abbandonata all’incuria e alla mancanza di manutenzione, come già denunciato qualche mese fa dal consigliere comunale di “Insieme Per Scafati” Michele Russo (Qui il servizio realizzato per l’occasione).





















La segnalazione di un papà preoccupato.

A segnalare la precaria situazione igienico sanitari corrente alla redazione è stato un papà, che ha evidenziato il precario stato di abbandono della struttura sottostante la Piazza del “Centro Plaza”. “Qui ci giocano a pallone i bambini e i ragazzi e a volte la sfera sfugge al gioco finendo nel Sottoscala. Inutile dire che la maggior parte delle volte il pallone viene recuperato a mani nude e di questi tempi con l’emergenza sanitaria il rischio d’infezioni è molto alto” sottolinea preoccupato questo papà.

ReCro