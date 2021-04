Scafati. Mozione di sfiducia per il sindaco Salvati

Il gruppo consiliare "Insieme per Scafati" presenta la mozione di sfiducia per Cristoforo Salvati

Il gruppo consiliare “Insieme per Scafati” presenta la mozione di sfiducia per Cristoforo Salvati. Il documento è stato sottoscritto da Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo , Alfonso Carotenuto e Michele Grimaldi.

La nota.

Il Sindaco dopo aver azzerato la giunta 15 giorni fa, ha avviato una serie di trattative per riassegnare gli assessorati. Senza spiegare alla città le reali motivazioni di questa crisi, e di cosa si stia discutendo in queste trattative. Ma in ogni caso il giudizio della nostra coalizione è netto : questa amministrazione ha dimostrato di non essere utile alla città, anzi. È oramai evidente sia meglio vada a casa, e si ritorni alle elezioni. Noi come Insieme per Scafati abbiamo proposto e sottoscritto una mozione di sfiducia che abbiamo depositato. Le nostre firme ci sono, chi vuole unirsi può farlo, per ridare la parola ai cittadini: senza inutili e incomprensibili tatticismi.

Non è necessario attendere altro tempo ed altri danni per giudicare questa amministrazione. Senza se e senza ma siamo per la chiusura della consiliatura, senza trasformismi, e senza cambi di ruolo tra maggioranza e opposizione. E se la consiliatura proseguisse continueremo a esercitare con coerenza il nostro ruolo di opposizione. Nel rispetto della Volontà dell’elettorato. Il resto è mercanteggiamento politico, ma non ci appartiene.

Clicca qui per la Mozione di Sfiducia Salvati