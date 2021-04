VIDEO – Angri: A.M. Uno store veramente luxury in città

AM Luxury. A settembre in concomitanza con il lancio della collezione autunno - inverno sarà inaugurato ad Angri il primo store interamente dedicato al brand















Angri: A.M. Uno store veramente luxury in città.

In un momento grigio c’è per fortuna ancora qualcuno che immagina un mondo pieno di luci e colori. In un periodo di crisi e chiusure c’è ancora qualcuno che coraggiosamente investe e fa grandi progetti per il futuro. Stiamo parlando del brand A.M. Luxury di Amedeo e Maria Mastellone.





















Settembre 2021: il mese del grande lancio.

A settembre in concomitanza con il lancio della collezione autunno – inverno sarà inaugurato ad Angri il primo store interamente dedicato al brand già commercializzato anche sul web.











Iniziative originali.

Nello show room sarà possibile acquistare abbigliamento per tutti i gusti e per tutte le età. Non solo shopping. L’obiettivo è anche quello di promuovere eventi live e iniziative social con tanti web event.

