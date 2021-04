Nocera Inferiore. Gli auguri del Sindaco ad Antonio Memoli

“Esprimo le mie felicitazioni per l’ incarico affidato all’ Avv. Antonio Memoli quale coordinatore cittadino di “Italia è popolare”. Ringraziandolo per le belle parole rivoltemi, gli porgo pubblicamente i miei personali auguri di buon lavoro per la costruzione di una futura azione amministrativa e politica degna della città di Nocera Inferiore, nel segno di questa esperienza ma aperta alle necessarie ma non contraddittorie novità”. Così in una nota il Sindaco

Manlio Torquato