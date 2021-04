NOLEGGIO AUTO LUNGO TERMINE, UN SETTORE CHE FA TENDENZA

12Un innovativo servizio di mobilità che piace tanto alle persone ed alle aziende. È il noleggio auto a lungo termine. E’ interessante chiedersi perché affascina così tanto da far tendenza, al punto da far volare in alto la curva della crescita nel mercato di riferimento, ritagliandosi, sempre più, uno spazio nelle abitudini delle persone. Diventerà un fenomeno di costume?

Una formula orientata verso una mobilità di servizio come il noleggio a lungo termine offre vantaggi che il possesso del bene o l’acquisto fine a se stesso non danno. Chi la sceglie? Chi conta su alti standard di qualità, su un’assistenza a 360° e vuole la flessibilità del servizio, la tecnologia ed il rinnovamento del veicolo dalla sua parte. Inoltre è un’attività individuata anche da molti imprenditori che la sanno vedere lunga, che hanno lo sguardo rivolto a cogliere quest’interessante opportunità, che vogliono guadagnare con un’attività di franchising puntando alla soddisfazione di un preciso bisogno delle persone, quello di una mobilità trendy e libera da stress.

Per questo, oggi più che mai, è importante affiliarsi ad un partner solido per avviare un percorso imprenditoriale di successo. Chi è il franchisor vincente? E’ quello che continua la sua espansione, garantendo un guadagno crescente ai propri affiliati. Galdieri Rent, in 7 anni, è diventato primo dealer in Italia per volumi e margini. Sono ben 5 le sedi istituzionali che coordinano e supportano efficacemente la rete dei point distribuiti su tutto il territorio nazionale. Risultati concreti, come testimonia il premio “Le Fonti INNOVATION Awards®” come Eccellenza Innovazione & Crescita, e previsioni di crescita per il 2021 stimate del 40%.

La professionalità del team consente di combinare le conoscenze tecniche dei suppliers (le case locatrici) con le esigenze delle persone per offrire un servizio esclusivo. Inoltre, grazie alla forza economica del Gruppo Galdieri (realtà imprenditoriale che conserva solide radici familiari e conta 70 anni di esperienza nel settore delle auto e dei servizi ad esse connesse), vi è maggiore capacità di acquisire lotti esclusivi di veicoli multibrand in pronta consegna, abbattendo i costi ed incrementando i margini di guadagno per i point in franchising della rete che possono proporli a canoni estremamente competitivi.

Liberarsi da ogni dubbio e scegliere il miglior franchising di settore.