Scafati. Varata la nuova giunta

A seguito della rinnovata intesa politico-programmatica raggiunta dalla coalizione di maggioranza, il Sindaco Cristoforo Salvati ha firmato i decreti di nomina degli assessori che compongono la Giunta comunale. Confermati cinque degli assessori del precedente Esecutivo: Serena Porpora (Lega), Annunziata Di Lallo (Fratelli d’Italia), Alessandro Arpaia (Fratelli d’Italia), Raffaele Sicignano (Identità scafatese) e Arcangelo Sicignano (Salvati sindaco). Subentrano agli assessori uscenti Alfonso Di Massa e Grazia Ranucci i consiglieri comunali Pasquale Vitiello (Insieme possiamo) e Daniela Ugliano (Identità scafatese)

“Era mia intenzione – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – nominare una Giunta che fosse diretta espressione dei gruppi consiliari che compongono la mia maggioranza. Anche alla luce di quanto è accaduto nelle ultime settimane era necessario porre le basi per intraprendere un nuovo percorso con la mia squadra di governo, basato sulla fiducia e la condivisione, presupposto indispensabile per affrontare insieme le sfide che ci attendono. Ai miei assessori chiederò il massimo impegno. Abbiamo bisogno di proseguire il lavoro già iniziato e di accelerare i tempi per avviare i progetti che abbiamo pianificato. Proseguiremo partendo da alcune priorità che mi sono state indicate dai miei gruppi consiliari. Mi riferisco all’approvazione del bilancio, alle opere pubbliche, al rilancio del Pip, alla redazione del Puc. Un ringraziamento doveroso va all’assessore Alfonso Di Massa che lascia l’Esecutivo per consentire l’ingresso del consigliere Vitiello. All’amico Alfonso va il mio grazie, con la certezza che avrà ancora un ruolo importante in questa Amministrazione e che continuerà a garantirci il suo prezioso contributo”.

Di seguito i componenti della nuova Giunta Salvati con le relative deleghe:

– Serena Porpora (Vice Sindaco, Pubblica illuminazione, Verde pubblico, Villa comunale, Partecipate)

– Alessandro Arpaia (Pubblica istruzione, Sanità, Cultura, Fiume Sarno, Biblioteca, Turismo, Spettacolo)

– Arcangelo Sicignano (Innovazione tecnologica, Patrimonio, SUAP, Commercio)

– Annunziata Di Lallo (Bilancio, Personale)

– Raffaele Sicignano (Politiche sociali, Cimitero)

– Daniela Ugliano (Ambiente, Manutenzione, Avvocatura)

– Pasquale Vitiello (Lavori pubblici, Polizia municipale, Sport)