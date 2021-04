VIDEO – Angri. Finanziato il ripristino dell’asilo nido comunale.

Angri. In seguito agli atti di vandalismo che hanno causato danni all'asilo nido comunale Giovanni Paolo II di Viale Europa sono stati stanzia fondi per il suo recupero















Angri. Finanziato il ripristino dell’asilo nido comunale.

Atti vandalici. L’amministrazione comunale in seguito agli atti di vandalismo che hanno prodotto ingenti danni all’asilo nido comunale Giovanni Paolo II di Viale Europa corre ai ripari e stanzia fondi per il suo recupero. E’ passato poco tempo dal raid vandalico di alcuni ignoti contro la struttura comunale e l’amministrazione comunale grazie all’impegno dell’assessore delegato Maria D’Aniello ha stanziato un finanziamento di ventisette mila euro, ottenuto dal Piano di Zona, per riqualificare l’edificio.





















I fondi stanziati.

I fondi stanziati serviranno anche per altri interventi necessari che vanno dalla manutenzione del sistema di climatizzazione del plesso fino alla manutenzione dell’impianto di illuminazione, all’acquisto e installazione dell’impianto di videosorveglianza come illustra l’assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello.

Il servizio è di Aldo Severino











