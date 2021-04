Angri. Assembramenti nei pressi del Distretto Sanitario 61 di via Dei Goti. Per la scelta del medico, l’esenzione del ticket, le vaccinazioni e gli altri servizi le file

Angri. Assembramenti al Distretto Sanitario 61. Lunghe file.

Assembramenti nei pressi del Distretto Sanitario 61 di via Dei Goti. Per la scelta del medico, l’esenzione del ticket, le vaccinazioni e gli altri servizi che il distretto dell’ASL è disponibile soltanto un numero unico di prenotazione distribuito con improvvisazione davanti all’ingresso dal vigilante. Uno smistamento ritenuto confusionale che crea assembramento. Per l’accesso agli sportelli si creano dunque attese anche di diverse ore.

Code anche al centro vaccinale di fondo Rosa Rosa.

Analoga situazione anche nel vicino centro vaccinale di fondo Rosa Rosa. L’assenza di segnaletica d’istradamento, indicazioni o identità visiva verso il centro vaccinale aumenta il disagio e l’assembramento anche all’ingresso del distretto poiché soprattutto gli anziani hanno difficoltà a individuare correttamente la sede.

Intralcio ai mezzi del 118.

Ad aggravare la situazione di confusione anche le auto parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata d’ingresso al fondo Rosa Rosa che intralciano anche il transito dei mezzi di soccorso del 118 che con la medicina territoriale è situata nello stesso plesso del centro vaccinale. Una situazione insostenibile che non manca di esasperare gli animi di mamme e anziani costretti stazionare in pochi spazi stretti e senza norme di distanziamento.

