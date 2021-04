Pagani. Loculi cimiteriali, invito a regolarizzare pagamenti.

Il Sindaco di Pagani comunica alla cittadinanza che sono in via di conclusione i lavori di ampliamento del cimitero comunale lato Nord che prevede la realizzazione di 1215 loculi. “Per questo motivo tutti i concessionari, già in possesso di contratto preliminare, sono invitati a regolarizzare la propria posizione al più presto, entro il limite di 30 giorni, per poter emettere il provvedimento di assegnazione definitivo – si legge in una nota -. Sul sito del comune di Pagani è possibile visionare la lista degli assegnatari e le corrispettive somme ancora da versare a saldo. Analogamente i promissari assegnatari dei suoli per le cappelle gentilizie sono invitati a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre i 60 giorni. Per ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti, i cittadini possono recarsi il lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 presso l’ufficio tecnico, sito al 3 piano di Palazzo San Carlo, o chiamare al numero di telefono: 081 – 3240297”.