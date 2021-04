Pompei.Primi passi nel Parco di Gabriel Zuchtriegel

Oggi (Martedì 13 Aprile) alle ore 14:30 il neo Direttore Generale del Parco Archeologico Pompei Gabriel Zuchtriegel, nominato il 20 febbraio scorso dal Ministro della Cultura Dario Franceschini in successione a Massimo Osanna, passato alla carica di Direttore Generale dei Musei Statali, incontrerà i Delegati Provinciali di tutte le Organizzazioni Sindacali. Aveva fissato un appuntamento con tutto il personale in servizio nel Parco Archeologico di Pompei per giovedì 15 Aprile alle ore 11:00, nel Teatro Grande degli Scavi di Pompei, ma successivamente, nel rispetto della normativa Covid-19, ha deciso di effettuare questo secondo incontro per gruppi di funzionari e collaboratori. Riguardo alla stampa lo attende una lunga lista di prenotazione di interviste di giornalisti delle varie testate locali e nazionali che probabilmente vorranno chiedergli la sua reazione alla critica di alcuni colleghi autorevoli alla sua nomina. Il nuovo direttore del Parco Archeologico di Pompei è stato scelto tra i 44 candidati, di cui 10 di origine straniera, che si sono sottoposti al vaglio della Commissione presieduta da Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte costituzionale e attualmente Ministro della Giustizia. Al termine della selezione, conclusa con i colloqui dei dieci candidati della short list, tenutisi il 10 e 11 febbraio, la commissione ha individuato la terna dei candidati sottoposta al Ministro, tra i quali è stato nominato il nuovo direttore che ha preso servizio dopo le feste di Pasqua