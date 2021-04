S.Egidio del Monte Albino. Nuova rampa autostradale ferma al palo.

Resta ancora ferma al palo la progettazione e la realizzazione della nuova rampa di accesso all’Autostrada A3 in direzione nord dell’uscita Angri Sud. Il comune di Sant’Egidio del Monte Albino non ha ancora dato seguito concreto ai proclami di qualche anno fa circa l’imminente avvio dei lavori nonostante i fondi per la realizzazione dell’importante infrastruttura siano già da tempo disponibili (video).

Le osservazioni di Luca Cascone.

“Sono trascorsi ben due anni da quando la Regione Campania ha trasferito ai Comuni di Pagani e Sant’Egidio Monte Albino i decreti di finanziamento di 3 interventi decisivi per il territorio dell’Agro Nocerino Sarnese nell’ambito del Piano Strade, per un totale di quasi 8 milioni di euro, ma a oggi neanche uno dei cantieri è partito. Nel Piano Strade della Regione Campania al Comune di Sant’Egidio Monte Albino è stato riconosciuto – per competenza territoriale – il finanziamento sia dell’importantissima nuova rampa di accesso all’Autostrada A3 in direzione nord dell’uscita Angri sud che della realizzazione dell’ Allacciamento di Via Dante Alighieri e di Via Coscioni, variante alla sempre congestionata strada principale, per un totale di €4.724.784” afferma, a mezzo social, Luca Cascone Consigliere regionale e Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente: Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti.

Pagani. Opere ancora ferme.

Anche il Comune di Pagani ha beneficiato dello stanziamento di € 2.917.009 per il completo rifacimento di via De Gasperi, l’arteria principale della città, lavori, anche in questo caso, ancora tutto fermo.

RePol

