Scafati. Primaria del I Circolo Didattico (ri)chiusa per Covid

SCAFATI. Ore 8:00. Cancelli Chiusi. Traffico veicolare assente. Silenzio assoluto. Nessun vociare di bambini festanti nell’attesa che si spalanchino le porte ed inizi la loro corsa per le scale verso le rispettive classi. Dopo solo quattro giorni di lezione, il plesso Capoluogo del I Circolo Didattico richiude per Covid-19. Per un caso di positività in una classe V, tutta la scuola elementare ha chiuso i battenti per sanificazione e l’intera classe è stata posta in quarantena in attesa dei tamponi molecolari di controllo disposti dalle autorità sanitarie territoriali. Ed allora, nuovamente tutti a casa in Didattica a Distanza. Davanti ai dispositivi tecnologici che continuano a tenerli attaccati alla vita extradomiciliare in attesa che possano tornare tra i banchi e riprendere una parvenza di “normalità”.