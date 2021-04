Verifica impianti termici: l’ispezione affidata ad Arechi Multiservice Spa

La Provincia di Salerno, autorità competente in materia di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici, in collaborazione con la propria società in-house Arechi Multiservice Spa, esercita l’attività di accertamento ed ispezione degli impianti presenti nei 153 Comuni del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

Si rammenta al responsabile dell’impianto di:

incaricare imprese abilitate per l’esecuzione di operazioni di manutenzione e controllo di efficienza energetica per gli impianti termici di climatizzazione invernale e di climatizzazione estiva;

al fine di ottemperare alle disposizioni normative, RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) e CIT (Contributo Impianti Termici) potranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica a cura del manutentore (o installatore in caso di prima accensione impianto);

che il manutentore, per ottemperare alla trasmissione di RCEE e CIT, dovrà essere accreditato ad operare sul presente catasto; a tal fine, si invita a consultare

“elenco ditte iscritte a Catasto ed abilitate ad operare”

al link https://portal.salerno.iter-web.it/iter-portal/companies

di corrispondere al manutentore, in occasione dei controlli di efficienza energetica, l’importo dovuto quale Contributo Impianti Termici (CIT) corrispondente alla tipologia di impianto;

di allegare al libretto impianto aggiornato copia del RCEE (Rapporto Controllo Efficienza Energetica) rilasciato dal manutentore alla fine delle operazioni; la documentazione dovrà essere resa disponibile in caso di ispezione all’impianto.

Si avverte che saranno sottoposte ad ispezione e verifica da parte della Arechi Multiservice S.p.a., incaricata del Servizio, gli impianti per i quali non risulti pervenuto nel Catasto Impianti Termici il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica ed il relativo contributo secondo la periodicità prevista per ciascun impianto. Per approfondimenti consultare il sito www.arechimultiservice.it alla pagina Verifiche Impianti Termici o, direttamente all’indirizzo https://portal.salerno.iter-web.it/