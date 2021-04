Angri. La battaglia di Fabio contro la leucemia.

Fabio D’Auria, 29 anni, aveva una vita normale fino a poco tempo fa. Oggi Fabio è ricoverato al Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, è lì da un mese circa. In pochi giorni la sua vita è cambiata. “Si sentiva stanco e dopo alcuni giorni ha fatto le analisi e dal responso è stato tutto un divenire” hanno spiegato i familiari. Poi l’implacabile diagnosi: Fabio era affetto da un raro caso di leucemia ed era necessario un trapianto di midollo osseo. Trovarne uno compatibile è molto difficile e una volta individuato il possibile donatore bisogna che il candidato alla donazione accetti di donarlo. Per questa ricerca è scesa in campo anche l’Admo, Associazione dei Donatori di Midollo Osseo, che hanno organizzato per sabato 17 aprile dalle 8,00 alle 18,00 presso l’Avis di Angri in via dei Goti (adiacente la sede della Guardia Medica) la ricerca del possibile donatore.

La donazione necessaria.

La donazione di midollo osseo resta l’unica cura efficace contro molte malattie del sangue come linfomi, mielomi e come nel caso di giovane Fabio affetto da un rara leucemia. Purtroppo, solamente una persona ogni 100mila è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita. Per questo è importante avere coraggio e partecipare alla tipizzazione che consiste nell’analisi di un campione di sangue o di saliva dal quale ricavare il tuo profilo di donatore ed entrare nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR). Dobbiamo scommettere sulla vita di Fabio e partecipare alla tipizzazione. Un piccolo gesto per la vita del 29enne angrese. È anche possibile prenotare chiamando al numero 339 188 2525 per eventuali informazioni oppure sul sito.