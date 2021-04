Asl Salerno: il punto sulle attività di vaccinazione

L’Asl Salerno comunica che è iniziata la distribuzione delle dosi di vaccino ai medici di Medicina generale

per la somministrazione a domicilio dei pazienti. “Ogni singolo distretto sanitario ha ricevuto una prima

dotazione di 1.000 dosi di Astrazeneca e 200 dosi di Moderna, con la quale approvvigionare i medici per

l’avvio della somministrazione domiciliare – si legge in una nota -.

Intanto continuano regolarmente le attività di dei centri vaccinali del territorio, che somministrano ogni

giorno circa 5.000 dosi di vaccino, di cui 1.500/2000 dosi di Astrazeneca.

Nella giornata di oggi, inoltre, saranno consegnate all’Asl Salerno 20.000 dosi di Pfizer e 30.000 dosi di

Astrazeneca”.

L’Asl preannuncia che sono di imminente apertura tre centri vaccinali: due a Salerno (Cento Sociale di Pastena

e Matierno) e 1 a Giffoni Valle Piana.

Le attività vaccinali, pertanto, continuano normalmente su tutto il territorio, con un ritmo che rimane

strettamente collegato alla fornitura dei vaccini.