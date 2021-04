Pagani. Parte oggi la sanificazione dei marciapiedi in tutte le strade

Al via oggi, 14 aprile, la sanificazione dei marciapiedi di tutte le strade di Pagani. La calendarizzazione, con partenza oggi e termine mercoledì 21 aprile, prevederà la pulizia di tutte le strade cittadine, dal centro alla periferia, in cui siano presenti dei marciapiedi. Il fine della sanificazione è ripulire le strade anche dalle deiezioni canine, purtroppo presenti anche a causa di padroni di cani che, non agendo con coscienza civica, non ripuliscono i marciapiedi dagli escrementi lasciati dagli amici a quattro zampe durante le passeggiate all’aperto. Di seguito l’elenco delle attività stradali, giorno per giorno, alle cui strade principali, che si possono leggere, sono associate le zone attigue di strade limitrofe, che potrebbero essere non presenti in elenco.

Mercoledì 14 Aprile 2021

Piazza Sant’Alfonso, via Pittoni, via Mangino, via De Rosa, Via Zito, via D’Azeglio, via Aufiero, via Ferrante

Giovedì 15 Aprile 2021

via Guerritore, via Amendola, via Piave, via Ammaturo, via Verdi, via Cauciello, piazza Cirio, via Barbazzano, via Barbazzano, via S. Erasmo

Venerdì 16 Aprile 2021

via Cesarano, via Nazionale, via De Gasperi, Via Fusco, via San Francesco, cooperative san rocco – piazzetta Sant’Anna

Sabato 17 Aprile 2021

Via Mazzini, via Roma, via Genova, via Garibaldi, via Perone, via Carlo Tramontano



Lunedì 19 Aprile 2021

via Califano, via Tortora, via Trento, via Tito Minniti

Martedì 20 Aprile 2021

via Carmine, via S. Chiara, via Salerno, Parco Arancio, viale Trieste

Mercoledì 21 Aprile 2021

Stadio, area parcheggio ospiti, via Ferrante, via Quarto San Marzano, via Lamioni, via Corallo