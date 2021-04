Pagani. Verso il Piano Urbanistico comunale

Si terrà sabato 17 aprile 2021 alle ore 10 la conferenza stampa “Verso il Piano Urbanistico Comunale” presso l’auditorium paganese.

In tale occasione si illustreranno le metodologie di lavoro e il programma delle attività per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, che rappresenta per l’amministrazione del sindaco Raffaele Maria De Prisco, che ha affidato la delega assessore, Ing. Felice Califano, un punto fondamentale del proprio mandato amministrativo. Durante la conferenza stampa sarà altresì presentata la collaborazione con il dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno, con un team guidato dal Prof. Ing. Roberto Gerundo, finalizzata al supporto nelle attività tecnico-scientifiche per i processi di pianificazione del Puc paganese.

Al fine di evitare assembramenti, sono invitati a partecipare esclusivamente gli organi di stampa. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook