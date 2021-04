Scafati, rimpasto: per Di Massa pronto un posto nel CDA dell’Ente D’Ambito Rifiuti salernitano. Per l’ex vicesindaco leghista Peppino Fattoruso pronta la presidenza della Consortile del Piano di Zona















Scafati. Salvati pronto al recupero di Fattoruso e Di Massa.

Una rimescolata al mazzo, e fuori solo Alfonso Di Massa. Niente rivoluzione per la Giunta di Cristoforo Salvati. Ieri pomeriggio il primo cittadino ha varato, dopo oltre due settimane dall’azzeramento, la sua ennesima Giunta Comunale. Dal cilindro nessuna novità, se non la riconferma di cinque assessori su sette.





















Di Massa e Fattoruso pronti a nuove collocazioni.

Di Massa paga il suo “peregrinare” tra gruppi, e venuto meno sia il sostegno della sua lista di elezione (Fratelli D’Italia) che degli “indipendenti”, si ritrova oggi a pagare il prezzo del riequilibrio di maggioranza. E questo nonostante sia stato il consigliere più votato della tornata elettorale. Per lui però sarebbe pronto un posto nel CDA dell’Ente D’Ambito Rifiuti salernitano. Così come tra qualche settimana dovrebbe rientrare nella partita anche il primo eletto esautorato per guerre fratricide, l’ex vicesindaco leghista Peppino Fattoruso. Per lui pronta la presidenza del costituendo Consorzio per la gestione delle politiche sociali, il cui Statuto e Convenzione arriveranno in Consiglio Comunale per l’approvazione entro fine mese. Incassano posizioni i dissidenti, a monte un accordo programmatico sottoscritto dal primo cittadino, che li avrebbe convinti ad accettare l’incarico nell’esecutivo. Sarà, fatto sta che da un’agenda programmatica con tanto di scadenze e indicazioni dettagliate, il documento finale altro non è che un elenco di nove punti da cui ripartire.











Le parole di Salvati.

“Era necessario porre le basi per intraprendere un nuovo percorso con la mia squadra di governo, basato sulla fiducia e la condivisione, presupposto indispensabile per affrontare insieme le sfide che ci attendono – spiega Salvati – Proseguiremo partendo da alcune priorità che mi sono state indicate dai miei gruppi consiliari. Mi riferisco all’approvazione del bilancio, alle opere pubbliche, al rilancio del Pip, alla redazione del Puc. Un ringraziamento doveroso va all’assessore Alfonso Di Massa che lascia l’Esecutivo per consentire l’ingresso del consigliere Vitiello”.













La nuova giunta.

Di seguito i componenti della nuova Giunta Salvati con le relative deleghe: Serena Porpora (Vice Sindaco, Pubblica illuminazione, Verde pubblico, Villa comunale, Partecipate); Alessandro Arpaia (Pubblica istruzione, Sanità, Cultura, Fiume Sarno, Biblioteca, Turismo, Spettacolo); Arcangelo Sicignano (Innovazione tecnologica, Patrimonio, SUAP, Commercio); Annunziata Di Lallo (Bilancio, Personale); Raffaele Sicignano (Politiche sociali, Cimitero); Daniela Ugliano (Ambiente, Manutenzione, Avvocatura); Pasquale Vitiello (Lavori pubblici, Polizia Municipale, Sport).

Adriano Falanga

