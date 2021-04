Pagani. Sessa, Calce e Violante: “Allarme furti in città”.

“In città, si stanno verificando numero numerosi furti ai danni di attività commerciali ed abitazioni. Tutto ciò si aggiunge al tentativo di furto perpetrato ai danni di una nota gioielleria di Via Marconi e il tentativo di rapina ai danni di un negozio di intimo di Corso Ettore Padovano. Una situazione difficile che rende il clima cittadino poco sereno. L’allarme sociale, in questo momento di pandemia mondiale, è alto e per questo le istituzioni sono tenute a mettere in campo azioni concrete per l’incremento della sicurezza. È per questo che chiediamo,ancora una volta, al Sindaco di chiedere la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di adottare misure più forti di controllo del territorio”, così i Consiglieri Comunali Vincenzo Calce, Anna Rosa Sessa e Vincenzo Volante