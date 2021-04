Angri. COVID-19: il centro vaccinale ASL nella bufera

La nota degli attivisti dei Cinque Stelle sul caos al centro Vaccinale di Via dei Goti e al Distretto Sanitario.

“Chiediamo al direttore del Distretto Sanitario 61 dell’Agro Sarnese Nocerino di prevedere una più efficiente organizzazione nel centro vaccinale di Angri e di garantire una corretta gestione delle operazioni presso la sede di via dei Goti. Il centro poi, funziona solo part time: l’amministrazione trovi nuovi locali adeguati per la somministrazione del siero”: sono queste le richieste del gruppo del MoVimento 5 Stelle di Angri alla luce delle numerose segnalazioni pervenute in questi giorni.

“Diversi cittadini ci hanno segnalato una scarsa organizzazione nelle attività di vaccinazione presso il centro allestito nel fondo Rosa Rosa. In primis, il centro non è molto facile da trovare perché non vi sono specifiche indicazioni per gli utenti che quindi, hanno non poca difficoltà ad individuarlo. Inoltre, molto spesso – come dimostrano anche tante foto pubblicate in rete – si verificano degli episodi di assembramento con gli utenti costretti a restare, per ore, in file chilometriche all’esterno della struttura. Questo chiaramente va in contrasto con tutte quelle che sono le direttive nazionali e regionali, in merito al distanziamento sociale per evitare il contagio da Covid-19 – dichiara l’attivista M5S, Giuseppe Iozzino – È molto importante poi, sottolineare che per il poco personale presente nella struttura dell’ASL, vi sono dei ritardi continui e reiterati agli sportelli ed in più, abbiamo riscontrato anche delle problematiche da un punto di vista viario. Il parcheggio per gli utenti, infatti è a ridosso di quello dei mezzi dell’ambulanza: la sosta selvaggia crea ogni giorno non pochi problemi di intralcio per il sistema dell’emergenza urgenza. Ciò è inaccettabile! La situazione al centro vaccinale sta diventando davvero molto complicata da gestire e pertanto richiediamo un intervento immediato da parte dei responsabili”.

Assembramenti.

Un altro limite del centro vaccinale di Angri sta nel fatto che si trova negli stessi locali della guardia medica o medicina di continuità assistenziale del territorio: “Il nostro è l’unico centro vaccinale part time di tutto l’Agro Sarnese Nocerino: per la sua allocazione nella sede dell’ex Guardia Medica, non è possibile vaccinare il fine settimana. Non sarebbe stato forse meglio, con l’aiuto dell’amministrazione locale, trovare un’altra soluzione per allestire il centro? Tale scelta invece, sta ritardando in maniera significativa le attività di vaccinazione nella nostra città – spiegano gli attivisti del MoVimento 5 Stelle di Angri – Alla luce delle segnalazioni ricevute, chiediamo quindi al direttore del Distretto Sanitario 61, il dottore Pio Vecchione, anche attraverso la nostra portavoce alla Camera dei Deputati Virginia Villani di intervenire affinché questa situazione possa trovare un’adeguata soluzione. Chiediamo inoltre all’amministrazione comunale di garantire dei locali adeguati per il centro vaccinale: potrebbe essere allocato ad esempio in una palestra o in un’altra struttura comunale” – continuano gli attivisti – “Stiamo vivendo già un momento molto difficile nella nostra comunità ed in generale, in tutto il Paese: non possiamo permetterci passi falsi. L’obiettivo è di vaccinare tutti e vaccinare presto, ma soprattutto farlo anche in maniera sicura e pratica. Non vorremmo trovarci davanti al paradosso che alla ricerca della vaccinazione per scongiurare il contagio da Covid-19, i nostri concittadini finiscano per correre altri inutili rischi” concludono gli attivisti del M5S Angri.

Angri – Attivisti 5 Stelle