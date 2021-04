Angri. Crisi politica silente tra Grande Angri e Lega.

Crisi politica silente. La civica “Grande Angri” non “lega” con il resto dell’alleanza Ferraioli consumando un nuovo preoccupante strappo sulla questione parcheggi astenendosi sul voto in giunta sulla rimodulazione della sosta. L’astensione su tale provvedimento, per altro precedentemente rimodulato e avallato anche dagli stessi componenti della civica, è un chiaro segno di disagio politico e amministrativo manifestato dal gruppo dei sei consiglieri comunali legati al logo del sodalizio della potente famiglia Sorrentino.















Terreno di scontro.

Da tempo la frizione tra “Grande Angri” e la Lega è diventata evidente e insanabile tant’è che avrebbe alimentato nelle scorse ore una crisi lampo, con paventate dimissioni, che si sarebbe consumata nei corridoi del comune e che sarebbe rientrata nel giro di poche ore. Una premunizione di quello che potrebbe prospettarsi in un futuro nemmeno troppo remoto.





















La défaillance di Grande Angri.

L’alleanza vincitrice chiederebbe al gruppo “Grande Angri” maggiori garanzie “sottoscritte” di partecipazione e proposte concrete migliorative, insomma una “visione” meno defilata, più concreta e strategica che non sia affatto benzina sul fuoco delle polemiche. Ad oggi il gruppo “Grande Angri” resta un’incognita ma un fondamentale riferimento politico per l’intera coalizione Ferraioli che non riesce a trovare equilibrio e giusto slancio per amministrare la città senza per altro evitare clamorose risse.

Luciano Verdoliva

Guarda anche VIDEO – Angri. Degrado ex Scalo ferroviario: altra disattesa di Ferraioli