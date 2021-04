Pagani. Contributi fitti: la nota del consigliere Tommaso Passamano

Pagani. Contributi fitti: la nota del consigliere comunale Tommaso Passamano.

“Oggi si concludono le procedure per i pagamenti dei contributi fitti legge 431. Anche gli ultimi 24 pagamenti sono stati effettuati. Grazie a una gestione oculata dei fondi regionali, tutti i paganesi che hanno presentato domanda, con la documentazione completa, sia fascia A che fascia B, hanno ricevuto il contributo. Non è stato semplice, ma in meno di tre mesi abbiamo portato avanti e concluso il lavoro, dopo un periodo di quasi un anno di blocco delle procedure, mantenendo fede agli impegni presi. Per questo risultato, voglio ringraziare la responsabile di settore dottoressa De Vito e i suoi collaboratori Carolina Tortora e Francesco Marrazzo, che si sono dati da fare per completare il tutto in tempi celeri e rispondere alle esigenze dei cittadini”.