Pagani. Nuova società, interrogazione di Calce e Sessa

Riorganizzazione delle società partecipate, i consiglieri comunali Vincenzo Calce ed Anna Rosa Sessa presentano una interrogazione.

Di seguito il testo.

Alla c.a. Sindaco Comune di Pagani

Raffaele Maria De Prisco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Gerardo Palladino

INTERROGAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

– Considerato che il 30 marzo 2021 è scaduta la proroga dei servizi alla Pagani servizi e si è proceduto ad un’ulteriore proroga con delibera di giunta

– Considerato che, alla luce della dichiarazione di dissesto finanziario e delle normative ad esso collegate, occorre procedere ad una effettiva riorganizzazione delle società partecipate Pagani Servizi ed Azienda Speciale “Pagani Ambiente”

– Considerato che, da settimane, leggiamo dai giornali che sta per nascere un nuovo organismo chiamato SAM comprendente Pagani Servizi e Pagani Ambiente

– Considerato che intorno alla questione regna molta confusione

SI CHIEDE DI SAPERE

– Quali azioni l’amministrazione comunale sta mettendo in campo per la razionalizzazione delle società partecipate di cui sopra

– Se corrisponde al vero che nascerà un organismo chiamato Sam e quale forma giuridica avrà

– Se l’amministrazione ha programmato incontri con le parti sindacali a tutela dei lavoratori in questione

In Fede

Anna Rosa Sessa

Vincenzo Calce