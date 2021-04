Un asilo nido comunale per la città di Scafati

La Giunta comunale ha recepito la proposta di delibera a firma del responsabile del Settore II, Anna Sorrentino, per destinare alla realizzazione di un asilo nido comunale le risorse di cui al decreto dirigenziale – Regione Campania, n.54 del 9.03.2021, per un importo pari a 93.591,61 euro, quota riconosciuta al Comune di Scafati nel riparto dei fondi assegnati all’Ambito territoriale S01_2 (178.056,76 euro) nell’ambito della programmazione degli interventi del sistema regionale integrato di Educazione e istruzione – anno 2020, come stabilito nel verbale di Coordinamento n.7 del 14.04.2021.

La struttura sarà realizzata nei locali del centro polifunzionale di Santa Maria delle Grazie.

“Finalmente – ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – anche la nostra città avrà il suo asilo nido comunale. E’ un risultato storico di cui siamo fieri. Nessuna amministrazione precedente si era mai posta il problema che il comune di Scafati, primo per densità di popolazione nell’intero Agro, non avesse una struttura pubblica destinata ai servizi per l’infanzia. Con la realizzazione dell’asilo nido intendiamo restituire centralità e protagonismo, nel settore di riferimento, alla nostra Scafati, oltre che garantire alla comunità un servizio atteso da anni. Abbiamo già individuato nei locali del centro polifunzionale di Santa Maria delle Grazie la struttura idonea, con i dovuti accorgimenti, ad ospitare sia il nido sia il micronido d’infanzia. Ringrazio i colleghi sindaci dei comuni di Corbara, Angri e Sant’Egidio del Monte Albino per la proficua concertazione nell’ambito Coordinamento istituzionale dell’Ambito territoriale S01_2”.

“E’ un obiettivo – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano – che ci eravamo prefissati, considerando che da anni la città attendeva di avere un asilo nido comunale. Il nostro Ente destinerà al progetto anche risorse proprie, a titolo di cofinanziamento, per circa 20mila euro, come previsto dal decreto dirigenziale della Regione Camania n.54 del 9 marzo 2021. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. Proseguiremo su questa strada, lavorando per mettere a disposizione della comunità altre strutture e altri servizi, compatibilmente con le risorse disponibili e con l’impegno ad intercettare altri fondi, anche tramite il Piano di zona. Il nostro prossimo obiettivo sarà la realizzazione di un centro comunale per minori”.