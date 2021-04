Vaccini, il Sindaco di Sarno: «Serve un hub per accelerare nell’Agro».

«Serve l’accelerata sulle vaccinazioni. Chiedo un altro centro a Sarno per sostenere anche altri comuni dell’ Agro. Dobbiamo superare l’ emergenza».

Così il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, che mette in fila i numeri importanti dell’ hub della città dei Sarrasti ma anche la necessità di continuare con un ritmo ancora più serrato, soprattutto servendo altri comuni. Il primo cittadino ha inviato una lettera al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, per chiedere, dunque, l’ istituzione di un hub vaccinale che possa supportare e garantire centinaia di inoculazioni giornaliere anche per altri centri dell’ Agro.

Ad oggi l’ hub si Sarno conta oltre tremila vaccini, senza calcolare quelli ospedalieri.

«Nel territorio di Sarno e dell’ Agro sarnese nocerino – si legge nella nota di Canfora – siamo in presenza di un numero ancora eccessivamente elevato di cittadini che debbono ricevere la somministrazione del vaccino; occorre un’ accelerazione sulle vaccinazioni per poter sperare in una rapida riduzione dei contagi, dei ricoveri e di una sintomatologia grave, fino ai decessi.

A tal proposito chiedo la disponibilità del dipartimento ad istituire un hub vaccinale sul territorio comunale di Sarno, al servizio dei comuni dell’ intero Agro». Il centro vaccinale, uno dei primi in provincia di Salerno, operativo dal 10 marzo scorso, ogni pomeriggio è attivo e sta procedendo, come da protocollo, secondo registrazioni in piattaforma, garantendo già la copertura pure per i cittadini di San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. «Stiamo operando con estrema rapidità grazie al grande lavoro degli operatori del nostro centro – ha sottolineato Canfora – Riuscire ad accelerare ora è un ulteriore passo indispensabile verso la soluzione e le riaperture»